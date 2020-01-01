Литва дала Тихановской визу на год

Литва выдала покинувшей Беларусь Светлане Тихановской визу на год, сообщил во вторник. 11 августа, министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс, пишет ТАСС .

По его словам, кандидат в президенты вынуждена была покинуть свою страну, так как перед ней возникла реальная опасность потерять свободу. "Тихановская в Беларуси оказалась перед выбором, несовместимым со свободой", - утверждает Линкявичюс.

Вместе с ней выехала в Литву глава предвыборного штаба Мария Мороз.

В то же время, австрийская партия"Зеленые" приглашает Тихановскую в Австрию. Об этом заявила во вторник депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента),