Литва дала Тихановской визу на год
Литва выдала покинувшей Беларусь Светлане Тихановской визу на год, сообщил во вторник. 11 августа, министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс, пишет ТАСС.
По его словам, кандидат в президенты вынуждена была покинуть свою страну, так как перед ней возникла реальная опасность потерять свободу. "Тихановская в Беларуси оказалась перед выбором, несовместимым со свободой", - утверждает Линкявичюс.
Вместе с ней выехала в Литву глава предвыборного штаба Мария Мороз.
В то же время, австрийская партия"Зеленые" приглашает Тихановскую в Австрию. Об этом заявила во вторник депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента),
"Заместитель главы фракцииустановила контакт с бежавшей в Литву кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской, чтобы пригласить ее в Австрию", - говорится в заявлении партии.
Как заявила спикер партии "Зеленые" по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзидзич, события последних дней явно показали, что дни Александра Лукашенко сочтены, потому что никто не может долго оставаться у власти вопреки воле собственного народа.
"Я призываю президента Беларуси подумать о благополучии своей страны и воздержаться от эскалации против демонстрантов. Это единственный способ предотвратить дальнейшее ухудшение нынешней ситуации", - отметила депутат.
Напомним, утром стало известно, что Тихановская выехала из Беларуси в Литву и записала видеообращение, в котором сказала, что оказалась перед очень сложным выбором, и что "дети - это самое важное, что есть в жизни". В ее штабе сообщили, что у Тихановской не было выбора, а в Литву ее вывезли власти Беларуси.
Накануне штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси.
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