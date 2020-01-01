В Беларуси опубликовали видео "задержания провокаторов"

Беларусское госагентство БЕЛТА опубликовало видеоролик, на котором задержаны якобы участники протестных акций в Беларуси.

Государственное беларусское информационное агентство БЕЛТА опубликовало видео задержанных якобы провокаторов беспорядков. Видео размещено на сайте и в Телеграм-канале агентства.

Никаких пояснений к видео на момент публикации агентство БЕЛТА не предоставило.

На кадрах ролика несколько избитых людей. Двое из них говорят, что они приехали из России, один рассказал о прошлых судимостях. На теле одного из задержанных видны характерные наколки.

Никаких официальных подтверждений о задержании граждан России, якобы принимавших участие в протестах в Минске, на данный момент нет.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты.

Также сообщалось, что во время протестов в ночь на 11 августа в Беларуси задержано более двух тысяч человек.

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