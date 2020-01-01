В Беларуси опубликовали видео "задержания провокаторов"
Государственное беларусское информационное агентство БЕЛТА опубликовало видео задержанных якобы провокаторов беспорядков. Видео размещено на сайте и в Телеграм-канале агентства.
Никаких пояснений к видео на момент публикации агентство БЕЛТА не предоставило.
На кадрах ролика несколько избитых людей. Двое из них говорят, что они приехали из России, один рассказал о прошлых судимостях. На теле одного из задержанных видны характерные наколки.
Никаких официальных подтверждений о задержании граждан России, якобы принимавших участие в протестах в Минске, на данный момент нет.
Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты.
Также сообщалось, что во время протестов в ночь на 11 августа в Беларуси задержано более двух тысяч человек.
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