В оппозиции говорят, что видеообращение Тихановской записано под давлением

Ролик был записан еще в Минске под давлением белорусских силовиков. В соцсетях пользователи заметили, что помещение, где был снят ролик, очень похоже на кабинет главы ЦИК.

Видеообращение Светланы Тихановской было записано под давлением силовиков, когда кандидатка в президенты Беларуси еще была в Минске. Об этом заявила представитель избирательного штаба Виктора Бабарыко Мария Колесникова, передает белорусская служба Радио Свобода во вторник, 11 августа.

Ранее Тихановская провела три часа за закрытыми дверями с силовиками в помещении ЦИК. Она пришла туда вчера около 16:00 с несколькими коллегами, в том числе Колесниковой, чтобы подать жалобу по поводу выборов. Затем Колесникову не пропустили, внутрь вошли только Тихановская и адвокат Максим Знак.

"Там Светлану пригласили в кабинет Лидии Ермошиной (председателя ЦИК - ред.). Она пошла туда, адвокат остался ждать в приемной. Ермошина очень быстро покинула кабинет, Светлана осталась там один на один с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов. Это продолжалось три часа. В это время в кабинет заходили люди с видеоаппаратурой. Светлана была без связи с нами. Недавнее видео - результат этих трех часов", - говорит Мария Колесникова.

Речь идет о втором из обнародованных видеообращений Тихановской, где она зачитывает текст по бумажке и призывает людей не выходить на протесты. Колесникова добавила, что понимает выбор Тихановской уехать из страны, но сама останется.

В свою очередь доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что ее штаб продолжает работу, несмотря на выезд кандидата в Литву.

Отметим, что пользователи в соцсетях заметили сходство помещения, где было записано второе видеообращение, с кабинетом главы ЦИК.

Так. Друзья. У меня крошечная аудитория, но это, кажется, добавляет ада ситуации. Обращение Тихановской записано в кабинете главы ЦИК РБ Ермошиной. Фото с таким же диваном, жалюзи и подоконником найдено в открытом источнике. https://t.co/dkWNPvu6xK pic.twitter.com/sAB7XsLzMS — Имя может быть пустым (@PostersAsh) August 11, 2020

Напомним, что ранее покинувшая Беларусь Тихановская записала обращение. Женщина заявила, что оказалась перед крайне сложным выбором и подчеркнула, что "дети - самое важное, что есть в жизни".

Позже было обнародовано еще одно видеообращение Тихановской. На этот раз она призвала протестующих не противостоять милиции и не выходить площади.

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