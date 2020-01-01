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Число жертв взрыва в Бейруте превысило 170

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Спустя неделю в Бейруте продолжаются поиски погибших при взрыве в порту. Пропавшими без вести числятся три десятка людей.
Поиски пропавших без вести при взрыве продолжаются
Поиски пропавших без вести при взрыве продолжаются
twitter.com/Charles_Lister

Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171 человека. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Минздрав Ливана.

Еще не менее 30 человек числятся пропавшими без вести.

Более пяти тысяч человек быри ранены.

Напомним, 4 августа во время сварочных работ на складе в порту от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.

В результате взрыва был уничтожен порт и повреждена часть города. Около 300 тысяч жителей покинули свои дома.

На фоне политического кризиса после взрыва правительство Ливана подало в отставку.

 

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Теги: Ливан, взрыв, жертвы, порт, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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