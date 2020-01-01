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В Минске пикетчик перекрыл движение метро

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В Беларуси протестующий против милицейского насилия перекрыл движение минского метро, встав с плакатом на железнодорожные пути.

В столице Беларуси Минске мужчина с плакатом заблокировал движение одной из веток метро. Видеозапись опубликована беларусской службой Радио Свобода в Телеграм-канале.

"В знак протеста против милицейского насилия мужчина перекрыл метро в Минске", - говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как мужчина стоит на путях перед поездом метро, в руках у него плакат с надписью "Прекратите калечить и убивать людей".

Ранее сообщалось, что государственное беларусское информационное агентство БЕЛТА опубликовало видео задержанных якобы провокаторов беспорядков.

Также сообщалось, что во время протестов в ночь на 11 августа в Беларуси задержано более двух тысяч человек.

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Теги: Беларусь, метро, протесты, видео, пикет, Минск
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Источник: korrespondent.net

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