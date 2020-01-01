В Турции приняли решение бурить шельф, несмотря на протесты Греции

Лицензию на сейсмические исследования в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, выдало турецкое правительство.

Турция решила бурить шельф в Средиземном море вопреки протестам Греции. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Reuters во вторник, 11 августа.

Турция дала лицензию на сейсмические исследования в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Чавушоглу говорит, что бурить шельф начнут в конце августа.

Министр иностранных дел Турции добавил, что Афины сами несут ответственность за очередное обострение отношений с Анкарой. Помимо этого, отмечается, что вооруженные силы Греции уже приведены в повышенную боевую готовность.

Напомним, что Эрдоган в конце июля предложил приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море для обсуждения с Грецией конфликта вокруг острова Кастелоризо.

Тем не менее уже в августе Эрдоган отказался от своей инициативы. Буровое судно Барбарос Хайреттин возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море.

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