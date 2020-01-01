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В центр Минска снова стягивают силовиков

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Сегодня в Беларуси проходит забастовка на некоторых предприятиях, но новые акции протеста не анонсировались.
Люди несут цветы на место гибели протестующего в Минске
Люди несут цветы на место гибели протестующего в Минске
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В центр Минска во вторник, 11 августа, снова стягивают подразделения ОМОНа и Внутренних войск Беларуси, сообщает ТАСС.

"По проспекту Независимости в сторону центра проследовали пешие колонны бойцов ОМОН. В районе площади Независимости видны автобусы спецподразделений. Движение по улицам пока не перекрывалось". - говорится в сообщении.

Тем временем, в Беларуси ряд предприятий устроили забастовку, остановив работу.

Напомним, вечером 10 августа в Беларуси продолжились протесты несогласных с результатами выборов президента.

Противостояния в Минске сопровождались взрывами. Силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска.

После первого дня протестов в Беларуси задержали около трех тысяч человек. Тогда, по данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.
 
После второго дня протестов в МВД сообщили о задержании двух тысяч человек и 21 пострадавшем правоохранителе. Один протестующий погиб.
 

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Теги: Беларусь, протесты, силовики, Минск
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Источник: korrespondent.net

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