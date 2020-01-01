В центр Минска снова стягивают силовиков
Сегодня в Беларуси проходит забастовка на некоторых предприятиях, но новые акции протеста не анонсировались.
В центр Минска во вторник, 11 августа, снова стягивают подразделения ОМОНа и Внутренних войск Беларуси, сообщает ТАСС.
"По проспекту Независимости в сторону центра проследовали пешие колонны бойцов ОМОН. В районе площади Независимости видны автобусы спецподразделений. Движение по улицам пока не перекрывалось". - говорится в сообщении.
Тем временем, в Беларуси ряд предприятий устроили забастовку, остановив работу.
Напомним, вечером 10 августа в Беларуси продолжились протесты несогласных с результатами выборов президента.
Противостояния в Минске сопровождались взрывами. Силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска.
После первого дня протестов в Беларуси задержали около трех тысяч человек. Тогда, по данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.
После второго дня протестов в МВД сообщили о задержании двух тысяч человек и 21 пострадавшем правоохранителе. Один протестующий погиб.
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