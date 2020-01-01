В центр Минска снова стягивают силовиков

Сегодня в Беларуси проходит забастовка на некоторых предприятиях, но новые акции протеста не анонсировались.

Люди несут цветы на место гибели протестующего в Минске NEXTA Live

В центр Минска во вторник, 11 августа, снова стягивают подразделения ОМОНа и Внутренних войск Беларуси, сообщает ТАСС.

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