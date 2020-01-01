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Протесты в Беларуси: в больницах более 200 человек

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Минздрав Беларуси подтвердил смерть одного из протестующих - он скончался до приезда медиков, говорят в ведомстве.
В Минздраве Беларуси заявили о 200 госпитализированных после протестов
В Минздраве Беларуси заявили о 200 госпитализированных после протестов

В Минздраве Беларуси заявили, что в результате протестов в больницы были доставлены более 200 человек. Об этом сообщает портал TUT.by во вторник, 11 августа.

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей", - заявили в министерстве и добавили, что всем пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

Также в ведомстве сообщили, что несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота.

"В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - подытожили в Минздраве.

Напомним, вечером 10 августа в Беларуси продолжились протесты несогласных с результатами выборов президента.

Противостояния в Минске сопровождались взрывами. Силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска.

После первого дня протестов в Беларуси задержали около трех тысяч человек. Тогда, по данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.
 
После второго дня протестов в МВД сообщили о задержании двух тысяч человек и 21 пострадавшем правоохранителе. Один протестующий погиб.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, акции протеста, госпитализация, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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