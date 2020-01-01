В Нидерландах нашли крупнейшую нарколабораторию в школе верховой езды
В лаборатории производили 150-200 килограммов кокаина в день, с розничной стоимостью 4,5-8 млн евро.
В Нидерландах правоохранители сообщили о ликвидации крупнейшей лаборатории по производству кокаина, когда-либо обнаруженной в стране, а также о задержании 17 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Правоохранители обнаружили десятки тысяч литров химикатов и 100 килограммов крэк-кокаина во время рейда в школе верховой езды.
Они также нашли спальные помещения для персонала в здании в Нививейне, в 120 километрах к северо-востоку от Амстердама.
Лаборатория была оборудована для производства 150-200 килограммов кокаина в день, с розничной стоимостью 4,5-8 млн евро, рассказал Андре ван Рейн, главный инспектор полицейской организации, которая разоблачает объекты такого рода.
На видео сняли оборудование и материалы, в том числе пластиковые бочки и чаны с химикатами, а также несколько бетономешалок, которые использовались для извлечения кокаина из таких продуктов, как одежда, что была пропитана этим наркотиком перед экспортом в Нидерланды.
13 задержанных оказались колумбийцами, еще один подозреваемый имеет двойное гражданство Нидерландов и Колумбии. Они должны предстать перед следственным судьей в среду и четверг.
Как сообщалось недавно, во Франции в контейнере с рисом нашли более тонны кокаина.
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