В Нидерландах нашли крупнейшую нарколабораторию в школе верховой езды

В лаборатории производили 150-200 килограммов кокаина в день, с розничной стоимостью 4,5-8 млн евро.

В день изготовлялось по 200 кг кокаина Newz Magazine

В Нидерландах правоохранители сообщили о ликвидации крупнейшей лаборатории по производству кокаина, когда-либо обнаруженной в стране, а также о задержании 17 человек.

Правоохранители обнаружили десятки тысяч литров химикатов и 100 килограммов крэк-кокаина во время рейда в школе верховой езды.

Они также нашли спальные помещения для персонала в здании в Нививейне, в 120 километрах к северо-востоку от Амстердама.

Лаборатория была оборудована для производства 150-200 килограммов кокаина в день, с розничной стоимостью 4,5-8 млн евро, рассказал Андре ван Рейн, главный инспектор полицейской организации, которая разоблачает объекты такого рода.

На видео сняли оборудование и материалы, в том числе пластиковые бочки и чаны с химикатами, а также несколько бетономешалок, которые использовались для извлечения кокаина из таких продуктов, как одежда, что была пропитана этим наркотиком перед экспортом в Нидерланды.

13 задержанных оказались колумбийцами, еще один подозреваемый имеет двойное гражданство Нидерландов и Колумбии. Они должны предстать перед следственным судьей в среду и четверг.

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