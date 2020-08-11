Экс-солист Ласкового мая переболел коронавирусом и борется с раком

Один из солистов суперпопулярной в 90-х группы Ласковый май переболел COVID-19, однако организм не выдержал и теперь у артиста обнаружили рак легкого.

Бывший продюсер группы Ласковый май, продюсер, политик Андрей Разин сообщил, что экс-солист коллектива Александр Прико перенес коронавирус, а теперь борется с онкологическим заболеванием. Состояние певца тяжелое, отметил Разин в своем Instagram-аккаунте.

"Состояние здоровья солиста первого состава группы Ласковыи маи, одноклассника Юры Шатунова, Саши Прико - тяжелое… На почве коронавируса у него развивается рак легкого, поэтому сеичас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака", - написал Разин.

Он добавил, что ранее запрещал молодым артистам курить. Однако Прико не слушал и злоупотреблял курением.

"Юра Шатунов - с шести лет, Саша - с девяти. Но я ничего сделать не смог. И вот, теперь наступают такие тяжелые последствия", - подчеркнул продюсер популярного в 90-х годах музыкального коллектива.

Как сообщалось ранее, известная российская певица впала в кому. Она несколько суток с мужем употребляла алкоголь и не выходила на связь с детьми.

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