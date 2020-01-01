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В Кыргызстане у восьми человек подозревают сибирскую язву

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Все они госпитализированы, но пока лабораторный анализ подтвердил диагноз только у одного из пациентов.
На юге Киргизстана восемь человек госпитализировали из-за сибирской язвы
На юге Киргизстана восемь человек госпитализировали из-за сибирской язвы
Global Look Press

В Ошскую межобластную больницу на юге Кыргызстана доставили восемь человек с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Кыргызстана во вторник, 11 августа.

Согласно предварительным данным, госпитализированные заразились от мяса больного животного. Лабораторный анализ подтвердил диагноз у одного пациента, говорится в сообщении. Выявлены 285 контактных лиц.

"В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в конце июля в забое и разделке туши крупного рогатого скота, мясо которого было роздано 34 семьям в селах Тогуз Булак, Талдык, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок, участвовало девять человек", - сказано в заявлении.

Сейчас все контактные лица получают антибиотики для профилактики и находятся под наблюдением врачей. При лабораторном исследовании пробы почвы с места забоя скота дали положительный результат на сибирскую язву.

"Лабораторные исследования бактериологическим и биологическими методами продолжаются", - добавили в ведомстве.

Теперь в районе создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы.

В свою очередь врач Ошской межобластной больницы Курсанали Ташов заявил, что семеро из восьми госпитализированных являются жителями села Папан Кара-Сууйского района Ошской области, передает Интерфакс.

"Состояние больных стабильное", - говорит Ташов.

Напомним, что ранее на Одессчине мужчину госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Взятые у пациента пробы направлены в профильную лабораторию Киева для проведения ПЦР-анализа.

Также сообщалось, что в Китае зафиксировали новую смерть от чумы. Это уже второй за несколько дней летальный случай заболевания чумой в автономном районе Внутренняя Монголия.

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Теги: Киргизия, Кыргызстан, сибирская язва
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Источник: korrespondent.net

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