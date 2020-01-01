Активист в Беларуси погиб от рук омоновца - СМИ

Погибший упал после того, как со стороны спецназа кто=то швырнул взрывное устройство, утверждает свидетель инцидента.

Официальная версия МВД Беларуси о гибели активиста из-взрыва бомбы в его руке не соответствует действительности. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил телеграм-канал оппозиционного издания TUT.by.

Издание ссылается на свидетельство очевидца Юрия, проживающего в доме на улице Притыцкого, рядом с которым произошел инцидент. По его словам, это произошло в районе 23.00 в ходе стычки сотрудников ОМОНа с протестующими.

"Парень, который предположительно после погиб, выбежал вперед к цепи ОМОНа. И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал. К нему сразу подошли несколько омоновцев и его унесли", - сообщил свидетель.

Он утверждает, что в руке парня ничего не взрывалось: "Этот парень просто стоял. Затем я увидел, как со стороны ОМОНа на центр перекрестка кто-то швырнул что-то в виде полусферы и из нее в разные стороны начали вылетать какие-то заряды".

По словам Юрия, после этого парень упал, над перекрестком была дымовая завеса, через примерно 30 секунд возле парня уже были силовики.

Ранее спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в ходе противостояния со спецназом один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. "Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - заявила она.

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