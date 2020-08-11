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Опубликовано видео выезда Тихановской из Беларуси

Комментариев: 1
Беларусское пограничное ведомство обнародовало видео пересечения Светланой Тихановской государственной границы с Литвой.

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором, как утверждается, Светлана Тихановская покидает страну и въезжает в Литву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На кадрах ролика видно, как авто черного цвета подъезжает к контрольно-пропускному пункту, водитель общается с пограничником.

Далее автомобиль проезжает границу, виден знак, обозначающий территорию Литвы. Сама Тихановская на видео не появляется.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Тихановская выехала из Беларуси в Литву и записала видеообращение, в котором сказала, что оказалась перед очень сложным выбором, и что "дети - это самое важное, что есть в жизни".

В ее штабе сообщили, что у Тихановской не было выбора, а в Литву ее вывезли власти Беларуси.

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Теги: Беларусь, граница, видео, Литва
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
pisniar    11.08.2020, 18:31
Оценка:  0
pisniar
Семь часов общения с силовиками - на полюс сбежишь.
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