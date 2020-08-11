Тихановской предоставили жилье и охрану в Литве

Светлана Тихановская находится в безопасном месте со своими детьми, говорят власти Литвы и добавляют, что у нее не было выбора остаться в Беларуси.

Власти Литвы предоставили жилье и охрану кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Delfi во вторник, 11 августа.

Министр говорит, что сейчас Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми. Она приехала в страну после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли", добавил чиновник.

"У нее не было особого выбора, только покинуть страну", - подчеркнул Линкявичюс.

Также, по его словам, у Тихановской была национальная литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.

"У нее была национальная виза Литвы, это означает, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор выехать в Литву", - пояснил министр.

Линкявичюс также сообщил, что Тихановской предоставлена охрана.

"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гости, как я упоминал, у нее есть виза", - заявил министр, добавив, что в Литву приехала глава штаба Тихановской Мария Мороз и ее дети.

Напомним, утром стало известно, что Тихановская выехала из Беларуси в Литву и записала видеообращение, в котором сказала, что оказалась перед очень сложным выбором, и что "дети - это самое важное, что есть в жизни". В ее штабе сообщили, что у Тихановской не было выбора, а в Литву ее вывезли власти Беларуси.

Позже стало известно, что Литва дала Тихановской визу на год. В то же время, австрийская партия"Зеленые" приглашает Тихановскую в Австрию.

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