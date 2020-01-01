У Трампа раскритиковали российскую вакцину от COVID-19

В России первыми в мире объявили о создании вакцины от коронавируса. В США сомневаются в российских стандартах разработок.

Помощница президента США Келлиан Конуэй раскритиковала недостаточность испытаний, проведенных с российской вакциной от коронавируса, о создании которой во вторник, 11 августа, заявил президент РФ Владимир Путин.

В эфире телеканала Fox News она заявила, что США придерживаются "намного более строгих" стандартов в разработке вакцин, чем Россия.

"Эти стандарты устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, как я поняла из российского заявления, у них дела обстоят совсем не так... У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого", - отметила Конуэй.

Создание вакцины в РФ также прокомментирвал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

"Цель не в том, чтобы первыми получить вакцину", - ответил он на просьбу ведущей ABC прокомментировать регистрацию первой в мире вакцины в РФ. "Наша цель - в том, чтобы вакцина была безопасной и эффективной для американцев и людей по всему миру", - добавил он. Отметим, российская вакцина получила название "Спутник V" и поступит в оборот с нового года. Ожидается, что вакцина позволяет сформировать иммунитет на пару лет.

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