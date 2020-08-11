В Беларуси снова собираются на протесты
В соцсетях снова объявили о начала акций протеста. Силовиков уже стянули в центр Минска. Во многих городах не работает мобильный интернет.
В Беларуси во вторник, 11 августа, на 19:00 объявлена очередная акция протеста.
Правоохранителей уже стянули в центр Минска.
Как сообщает РИА Новости, солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых участников акции протеста у метро Пушкинская.
Отмечается, что силовики патрулируют окрестности и останавливают подозрительных лиц, иногда им приходится бежать за группами молодых людей.
"Постепенно людей в этом районе становится больше. Они наблюдают за происходящим, солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте", - говорится в сообщении.
Как и вчера закрыты семь центральных станций метро Минска.
В то же время, от белорусских сайтов информации мало, поскольку во многих городаз пропал мобильный интернет.
"Наши журналисты из Минска сообщают, что начались проблемы с мобильным интернетом. Сложности отмечают в районе цирка, площади Победы, рядом с Мотовелозаводом, на проспекте Дзержинского. Есть проблемы с передачей данных у всех трех мобильных операторов", - сообщает tut.by в телеграмм.
По данным Нашай Нiвы, не работает также мобильный интернет в Бресте и Жлобине.
Напомним, в Беларуси после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, побуде одержал Александр Лукашенко, два дня подряд устраивают массовые протесты. Люди не признают результати выборов и требуют ухода Лукашенко.
При этом силовики действуют против активистов жестко. За два дня было задержано около пяти тысяч человек, примерно 200 человек госпитализированы.
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