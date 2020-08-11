В Беларуси снова собираются на протесты

"Постепенно людей в этом районе становится больше. Они наблюдают за происходящим, солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте", - говорится в сообщении.

Как и вчера закрыты семь центральных станций метро Минска.

В то же время, от белорусских сайтов информации мало, поскольку во многих городаз пропал мобильный интернет.