В Украину вернулись члены экипажа Srakane
После вмешательства консульства украинские моряки получили зарплату за год и смогли вернуться домой.
Граждане Украины, входившие в экипаж судна Srakane, вернулись домой после фактической изоляции в Бразилии. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило министерство иностранных дел Украины.
По его данным, 12 украинских граждан фактически оказались в изоляции в бразильском порту Сан-Себастьян, поскольку им не выплатили годовую зарплату.
Украинские дипломаты в Сан-Пауло смогли установить контакты с бразильскими компетентными органами, организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из украинцев.
Все украинские граждане в июле получили зарплату и вернулись в Украину, отметили в МИД.
Как сообщалось ранее, тридцать украинцев из экипажа круизного лайнера Celebrity Reflection 20 марта вернулись домой чартерным рейсом.
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