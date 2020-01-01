Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину вернулись члены экипажа Srakane

Комментариев: 0
После вмешательства консульства украинские моряки получили зарплату за год и смогли вернуться домой.
Украинцы ранее фактически оказались в изоляции в бразильском порту Сан-Себастьян, отмечают в МИД
Украинцы ранее фактически оказались в изоляции в бразильском порту Сан-Себастьян, отмечают в МИД
 
Граждане Украины, входившие в экипаж судна Srakane, вернулись домой после фактической изоляции в Бразилии. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило министерство иностранных дел Украины.
 
 
По его данным, 12 украинских граждан фактически оказались в изоляции в бразильском порту Сан-Себастьян, поскольку им не выплатили годовую зарплату.
 
Украинские дипломаты в Сан-Пауло смогли установить контакты с бразильскими компетентными органами, организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из украинцев.
 
Все украинские граждане в июле получили зарплату и вернулись в Украину, отметили в МИД.
 
Как сообщалось ранее, тридцать украинцев из экипажа круизного лайнера Celebrity Reflection 20 марта вернулись домой чартерным рейсом. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, Бразилия, МИД, экипаж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь