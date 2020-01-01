В Украину вернулись члены экипажа Srakane

После вмешательства консульства украинские моряки получили зарплату за год и смогли вернуться домой.

Украинцы ранее фактически оказались в изоляции в бразильском порту Сан-Себастьян, отмечают в МИД

Граждане Украины, входившие в экипаж судна Srakane, вернулись домой после фактической изоляции в Бразилии. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило министерство иностранных дел Украины.

По его данным, 12 украинских граждан фактически оказались в изоляции в бразильском порту Сан-Себастьян, поскольку им не выплатили годовую зарплату.

Украинские дипломаты в Сан-Пауло смогли установить контакты с бразильскими компетентными органами, организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из украинцев.

Все украинские граждане в июле получили зарплату и вернулись в Украину, отметили в МИД.

Как сообщалось ранее, тридцать украинцев из экипажа круизного лайнера Celebrity Reflection 20 марта вернулись домой чартерным рейсом.

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