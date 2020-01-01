ЕС пригрозил Беларуси из-за "сфальсифицированных выборов"

Евросоюз не считает президентские выборы в Беларуси "ни свободными, ни справедливыми" и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обнародовал заявление от имени 27 стран-членов ЕС относительно событий в Беларуси, в котором содержится угроза санкций за насилие и фальсификацию выборов. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление, согласованное с главами МИД всех 27 стран ЕС.

"Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Беларусью, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов", - говорится в заявлении.

Политик призвал политическое руководство Беларуси начать настоящий и всесторонний диалог с более широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Он отметил, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов, которые, как считают в Брюсселе, "не были ни свободными, ни справедливыми".

"Власть применила непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилились притеснения свободы собраний, СМИ и свободы выражения мнений. Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные сообщения местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, что ожидается от государства-участника ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз должен обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров.

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