Минский ОМОН штурмует подъезды жилых домов

Стычки между митингующими и белорусской милицией происходят на проспекте Рокоссовского в Минске.

После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах Беларуси начались акции протеста, которые проходят до сих пор

Минский ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает, РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

"Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Серебрянка на востоке Минска, вдоль проспекта Рокоссовского, размахивая национальными флагами, скандируя, поднимая сжатые кулаки вверх. Проезжающие мимо автомобили поддерживают протестующих гудками. В район стянута спецтехника", - говорится в сообщении.

Также, сообщается, что силовики пустили в ход светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова, в ответ в них летят фейерверки. Собравшихся у торгового центра "Магнит" и на проспекте Дзержинского разгоняют резиновыми пулями.

Силовики проводят выборочные задержания. Некоторые протестующие попытались отбить соратников, кидая в сотрудников правоохранительных органов деревянные палки, камни и факелы.

Как сообщалось, в Беларуси снова собираются на протесты. В соцсетях снова объявили о начале акций против итогов президентских выборов. Силовиков уже стянули в центр Минска.

Ранее депутаты Верховной Рады призвали власти Беларуси быть сдержанными в реакциях на протесты оппозиции против результатов президентских выборов.

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