В Испании заявили о наводнении фальшивыми евро

Прибывающих в Испанию туристов призывают проверять евро, так как страна наводнена фальшивыми "деньгами из кино".

В Испании туристов предупредили о фальшивых евро "из кино"

Полиция Испании заявила, что в стране распространяются поддельные банкноты: купюры выглядят как настоящие, но на самом деле они предназначены для использования на экране актерами. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает Express.

"Все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро, предупрежают. Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру.", - предупредили правоохранители.

По словам полицейских, уже были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро.

Кроме того, как считают в полиции, через Интернет преступниками было продано 100000 фальшивых евро.

"Чтобы фальшивые деньги было не отличить от настоящих, с купюр было стерто письменное предупреждение, в котором говорится, что "их использование незаконно". На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы", - говорится в сообщении.