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В Испании заявили о наводнении фальшивыми евро

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Прибывающих в Испанию туристов призывают проверять евро, так как страна наводнена фальшивыми "деньгами из кино".
В Испании туристов предупредили о фальшивых евро "из кино"
В Испании туристов предупредили о фальшивых евро "из кино"

Полиция Испании заявила, что в стране распространяются поддельные банкноты: купюры выглядят как настоящие, но на самом деле они предназначены для использования на экране актерами. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает  Express.

"Все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро, предупрежают.  Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру.", - предупредили правоохранители. 

По словам полицейских, уже были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро.

Кроме того, как считают в полиции, через Интернет преступниками было продано 100000 фальшивых евро.

"Чтобы фальшивые деньги было не отличить от настоящих, с купюр было стерто письменное предупреждение, в котором говорится, что "их использование незаконно". На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы", - говорится в сообщении. 
 
Полиция заявляет, что банды пытались продавать их через Интернет, рекламируя подделки как способные обмануть проверочные машины в магазинах, что, как сказали в полиции, не соответствует действительности.
 
Ранее в Харькове сотрудники СБУ задержали группу злоумышленников, которые занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов и иностранных документов.
 
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Теги: Испания, деньги, фальшивые деньги, полиция, купюра
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Источник: korrespondent.net

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