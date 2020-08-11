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Байден назвал кандидатуру на пост вице-президента США

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Кандидат на пост вице-президента участвовала в борьбе за выдвижение от демократов, но позже вышла из президентской гонки.
Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис
Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис
REUTERS

Джо Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, выбрал кандидатом Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии и бывшего генпрокурора этого штата. Об этом, во вторник, 11 августа сообщил сам Байден на своей странице в Twitter. 

"Для меня большая честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за "маленького человека" и одну из наиболее достойных государственных служащих страны, в качестве своего товарища на выборах", - заявил он.

Он же подчеркнул, что ранее Харрис сотрудничала с его покойным сыном, Бо Байденом, который занимал должность генпрокурора штата Дэлавер и "они вместе они боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся, защищали женщин и детей от притеснений".

В обращении к своим сторонникам, которое цитирует NBC News, Байден назвал Харрис человеком, который поможет ему обойти в президентской гонке действующего лидера Дональда Трампа, а затем возглавить страну в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что американцы больше поддержали экс-вице-президента США Джо Байдена, нежели действующего президента Дональда Трампа в вопросе президентских выборов.

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Теги: США, выборы в США, Байден, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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