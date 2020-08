Байден назвал кандидатуру на пост вице-президента США

Джо Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, выбрал кандидатом Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии и бывшего генпрокурора этого штата. Об этом, во вторник, 11 августа сообщил сам Байден на своей странице в Twitter.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.