Байден назвал кандидатуру на пост вице-президента США
Джо Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, выбрал кандидатом Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии и бывшего генпрокурора этого штата. Об этом, во вторник, 11 августа сообщил сам Байден на своей странице в Twitter.
I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020
"Для меня большая честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за "маленького человека" и одну из наиболее достойных государственных служащих страны, в качестве своего товарища на выборах", - заявил он.
Он же подчеркнул, что ранее Харрис сотрудничала с его покойным сыном, Бо Байденом, который занимал должность генпрокурора штата Дэлавер и "они вместе они боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся, защищали женщин и детей от притеснений".
В обращении к своим сторонникам, которое цитирует NBC News, Байден назвал Харрис человеком, который поможет ему обойти в президентской гонке действующего лидера Дональда Трампа, а затем возглавить страну в январе 2021 года.
Ранее сообщалось, что американцы больше поддержали экс-вице-президента США Джо Байдена, нежели действующего президента Дональда Трампа в вопросе президентских выборов.
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