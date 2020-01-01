Установлена личность погибшего активиста в Минске

Активист погиб в Минске 10 августа, в ходе столкновения со спецназом во время акции протеста против результатов президентских выборов в республике.

Участник протеста погиб в Минске в столкновении со спецназом Беларуси

Правоохранительные органы Беларуси установили личность мужчины, погибшего в Минске 10 августа во время протестов. Об этом, во вторник, 11 августа сообщает агентство БЕЛТА, со ссылкой на заявление официального представителя Управления Следственного комитета по Минску Екатерины Гарлинской.

"Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы. Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз)", - сообщила Гарлинская.

Напомним, участник протеста погиб в Минске в столкновении со спецназом Беларуси.

Столкновения с ОМОНом начались в центре Минска в воскресенье, после закрытия избирательных участков. К утру понедельника правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра города, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

Также, сообщалось, что минский ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие.

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