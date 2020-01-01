В Минске жильцы дома скинули на силовиков дверь

Мужчина, которого избивали силовики, жестом продемонстрировал, что не намерен идти против собравшихся, однако это не помогло ему избежать побоев.

На сотрудников ОМОН в Минске, которые повалили на землю мужчину, поднявшего при приближении силовиков руки над головой, жильцы одной из многоэтажек сбросили дверь. Об этом, в среду, 12 августа, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел в столичном районе Каменная горка.

На опубликованных кадрах видно, как группа мужчин в черной униформе догоняют молодого человека и начинают избивать его. Жильцы дома начинают кричать и требовать силовиков прекратить это.

В какой-то момент из окна выбрасывают дверь, которая падает рядом с группой правоохранителей.

Ранее сообщалось, что минский ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие.

Как сообщалось, в Беларуси снова собираются на протесты. В соцсетях снова объявили о начала акций против итогов президентских выборов. Силовиков уже стянули в центр Минска.

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