Силовики покинули улицы Минска

С улиц Минска снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Беларуси покинули улицы Минска. Об этом, в среду, 12 августа, сообщает ТАСС.

Силовики были введены в белорусскую столицу накануне с целью взять под контроль центр города.

В среду из-за блокирования силовиками центра города все акции протеста переместились в спальные районы Минска.

Отмечается, что серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге. Туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые для разгона людей использовали светошумовые гранаты и резиновые пули.

Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.

В городе по-прежнему не работает мобильный интернет. Но сотовая связь оставалась доступной.

Ранее сообщалось, что минский ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие.

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