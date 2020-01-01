Позади бывшего дома Ив Сен-Лорана нашли труп

В заброшенном особняке в Париже за домом модельера Ив Сен-Лорана обнаружили мумифицированный труп 30-летней давности.

В Париже, позади дома модельера Ив Сен-Лорана в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра, строители обнаружили тело человека. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Во время восстановлению особняка, который пустовал около 30 лет, рабочие убрали кучу досок и щебня в одном из подвалов и обнаружили труп, сообщает издание.

"На теле были обнаружены следы переломов и ножевых ранений, что говорит в пользу версии об умышленном убийстве. Погибшего опознали по сохранившемся на трупе документам. Им оказался некий Жан-Пьер Рено без постоянного места жительства. Детей умершего нашли и проинформировали о смерти отца", - сообщили в полиции Парижа.

Владелец особняка, купивший здание в январе этого года за 35 миллионов евро, отказался от комментариев.

Ранее в Кропивницком неизвестный доставил в больницу тело мужчины, ранее объявленного в розыск за хулиганство с применением оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet