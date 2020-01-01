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Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах

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В салоне самолета, направляясь в Турцию, можно будет перевезти ограниченный список предметов.
Турции ввела ограничения на провоз ручной клади
Турции ввела ограничения на провоз ручной клади

Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на провоз ручной клади на рейсах в страну. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на поступивший циркуляр ведомства.

"Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота. Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками", - говорится в документе.

В Турции ограничения объяснили необходимостью "поддерживать социальное расстояние между пассажирами во время посадки и высадки, а также чтобы бортпроводникам не приходилось касаться багажа".

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp запускает регулярные рейсы Киев-Стамбул-Киев. Рейсы начнутся 25 сентября и будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам.

Также, в Польше для разных категорий украинцев узаконили новые правила пребывания в страну. 

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Теги: авиация, самолет, Турция, авиаперелет, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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