Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах

В салоне самолета, направляясь в Турцию, можно будет перевезти ограниченный список предметов.

Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на провоз ручной клади на рейсах в страну. Об этом, во вторник, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на поступивший циркуляр ведомства.

"Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота. Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками", - говорится в документе.

В Турции ограничения объяснили необходимостью "поддерживать социальное расстояние между пассажирами во время посадки и высадки, а также чтобы бортпроводникам не приходилось касаться багажа".

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp запускает регулярные рейсы Киев-Стамбул-Киев. Рейсы начнутся 25 сентября и будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам.

Также, в Польше для разных категорий украинцев узаконили новые правила пребывания в страну.

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