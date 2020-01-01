В Беларуси на лечение раненых активистов собрали миллион долларов

Сбор денег начали еще несколько недель назад. Планировалось, что средства пойдут на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов.

Добровольные пожертвования в поддержку участников акций протеста задержанных силовиками и пострадавших в столкновениях, почти достигли миллиона долларов. Об этом во вторник, 12 августа, сообщает DW.

Об этом также сообщает в Facebook координатор акции Алексей Леончик.

"Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях", - написал он.

Сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад. Тогда предполагалось, что деньги должны были пойти на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов.

В ночь на понедельник белорусские силовики задержали во время акций протеста около трех тысяч человек, несогласных с обнародованным властями результатами.

В две последующие ночи акции в Минске продолжились, силовики снова жестоко разгоняли и задерживали протестующих.

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