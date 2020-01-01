В Минске задержали координаторов протестов - СМИ

Силовики задержали несколько человек, один из которых якобы координировал действия протестующих, находясь в гостинице.

В Минске задержали координаторов акций протеста. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы. Об этом в среду, 12 августа, сообщает БЕЛТА.

Агентство сообщает, что один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы Беларусь. Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных, которые в свою очередь руководили сотнями.

Минувшей ночью в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны взрывы, сообщали о светошумовых гранатах. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.

Напомним, минувшей ночью в Беларуси вновь прошли протесты. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге.

Также сообщалось, что минский ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие.

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