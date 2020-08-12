В Мексике перевернулся автобус: 13 погибших, десятки пострадавших

Пассажирский автобус внезапно врезался в дорожное ограждение недалеко от зоны отдыха, после чего перевернулся.

ДТП с автобусом в Мексике Twitter

В центральной части Мексики во вторник случилось серьезное ДТП, в котором 13 человек погибли и более 20 получили травмы. Об этом в среду, 12 августа, сообщает Синьхуа со ссылкой на мексиканские СМИ.

Отмечается, что авария произошла на шоссе, соединяющем столицу страны Мехико и город Толука-де-Лердо.

Пассажирский автобус внезапно врезался в дорожное ограждение недалеко от зоны отдыха, в результате погибли 13 человек, более 20 получили ранения.

Все раненые были госпитализированы. Причины происшествия пока неясны.

Напомним, несколькими днями ранее под Киевом столкнулись автобус и грузовик, есть жертва.

А в июле в России сгорел автобус из Донецка. В нем были 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.

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