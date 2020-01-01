Доступ в интернет в Минске частично восстановлен

В столице Беларуси начали открываться поисковые системы, а также некоторые мессенджеры и соцсети.

Около 7 утра в Минске, Беларусь, снова начали открываться мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, а также поисковые системы от Google и Яндекс. Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY в среду, 12 августа.

Также восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем.

Кроме того, заработали и другие сервисы через мобильный интернет. Также без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail.

Тем не менее открыть TUT.BY и Onliner пока получается не у всех пользователей.

Напомним, что еще 9 августа в Беларуси начались проблемы с интернетом. Крупнейший белорусский интернет-оператор Белтелеком заявил о "проблемах с внешними каналами".

Позже стало известно, что в Беларуси упали сайты информагентств и ЦИК. Кроме БелТА и БелаПАН, недоступен и портал новостей TUT.by, который накануне заявил о DDoS-атаке на сайт.

В свою очередь Лукашенко говорил, что интернет в Беларуси блокируют "из-за границы". Александр Лукашенко отрицает, что интернет в стране отключают по инициативе властей, - говорит "кому-то неймется".

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