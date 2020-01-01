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В Афганистане талибы атаковали блокпост: погибли шесть копов

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Еще пять правоохранителей получили ранения. При этом со стороны боевиков погибли три человека, двое были ранены.
Талибы атаковали блокпост в Афганистане
Талибы атаковали блокпост в Афганистане

В провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли не менее шести полицейских, еще пять были ранены в результате нападения талибов на блокпост. Об этом сообщает Tolo News в среду, 12 августа.

Столкновения между членами движения "Талибан" и афганскими силовиками произошли накануне в районе Пачирагам. Со стороны исламистов погибли три человека и два получили ранения.

В результате боя, талибы были отброшены и вынуждены отступить. Они пока никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, что ранее в Афганистане 13 силовиков погибли после атаки "Талибана". Талибы ночью напали на КПП. При этом они также понесли потери, но точное число погибших и пострадавших не уточняется.

Также сообщалось, что в Афганистане выпустили тысячи пленных талибов. Власти Афганистана и "Талибан" намерены уже сегодня завершить процедуру освобождения пленных.

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Теги: Афганистан, Талибан, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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