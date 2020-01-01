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Трамп назвал главную мировую проблему

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Крупнейшей проблемой в мире сейчас является заключение соглашения по ядерному оружию между США и РФ, считает глава Белого дома.
Трамп назвал главную мировую проблему

На данный момент главной мировой проблемой является заключение ядерного соглашения  между США и Россией, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

"Мы в настоящее время работаем с Россией над пактом по ядерным вооружениям... Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой", - заявил Трамп.

Американский президент считает, что "Россия этого очень хочет" и потому не будет "оттягивать". Трамп добавил, что "это здорово".

Напомним, 28 июля в Вене начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерным вооружением. Срок договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который ограничивает число развернутых стратегических ядерных боеголовок и количество их носителей, истекает в феврале 2021 года.

Новый раунд переговоров состоится в августе.

 

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Теги: Россия, США, ядерное оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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