В Новой Зеландии впервые за 102 дня выявили местные случаи коронавируса

COVID-19 диагностировали у семьи в Окленде, никто из них в последнее время не покидал город. Теперь в городе объявлен локдаун.

В Новой Зеландии зафиксировали первые за 102 дня местные случаи COVID-19. Об этом сообщает BBC News в среду, 12 августа.

В Окленде позитивные тесты на коронавирус получили четыре члена одной семьи, из них никто в последнее время из города не уезжал. В городе срочно с 12 августа ввели локдаун на три дня. Жителей города просят оставаться дома, массовые собрания запрещены, всем компаниям, не имеющим жизненно важного значения для города, предписано закрыться. На остальной территории Новой Зеландии введено социальное дистанцирование.

Премьер-министр Джасинда Ардерн объявила, что отложит до понедельника роспуск парламента перед предстоящими выборами. В течение трех дней власти попытаются выявить контакты заболевших.

Отметим, что за минувшие 102 дня в стране выявляли зараженных коронавирусом, но все 22 человека завезли инфекцию из-за границы. Их изолировали по возвращении.

Напомним, что ранее число случаев COVID-19 в мире превысило 20,2 млн. Всего коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Также сообщалось, что Всемирный банк выделит $160 млрд на борьбу с COVID-19. Средства будут направлены на обеспечение широкого экономического роста и повышение средних доходов в развивающихся странах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet