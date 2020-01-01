Какие праздники 12 августа 2020: факты, приметы, именинники

День встреченного рассвета и День среднего ребенка, патент на первую швейную машинку и продажа первого персонального компьютера – об этих и других событиях 12 августа рассказываем в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний день, 12 августа, богат на различные интересные даты. Так, например, сегодня День виниловой пластинки, родились теннисист Пит Сампрас и певица Танита Тикарам.

12 августа - 224-й день года (225-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 141 день.

Какие праздники 12 августа

Международный день молодежи. Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей - около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет.

Всемирный день слонов

Всемирный день слонов. bestgraph.com

День встреченного рассвета

День персонального компьютера в США. В 1950-60х годах компьютеры были доступны только крупным компаниям из-за своих размеров и цены. К 1965 году мини-компьютер PDP-8 занимал объем, сопоставимый с бытовым холодильником, стоимость составляла примерно 20 тысяч долларов.

День виниловой пластинки в США

День виниловой пластинки. Timeout.com

День матери в Таиланде

День отца в Бразилии

Дидгороба в Грузии. Дидгороба - народный праздник в честь победы грузин в 1121 году над турками-сельджуками в Дидгорской битве. Содержание праздника символизирует значимость национальной консолидации.

День библиотек в Индии

День блюда Жюльен Фрис в США

День блюда Жюльен Фрис. Twitter

Славное двенадцатое в Великобритании. Отмечается среди британских любителей охоты на птиц. В этот день в Великобритании и Северной Ирландии официально открывается сезон охоты на шотландскую куропатку.

День среднего ребенка в США

Что произошло 12 августа

1851 - американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.

1865 - английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол - для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Впоследствии в результате таких обработок смертность после хирургических операций упала втрое.

1877 - американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса - Деймос.

1949 - в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен стал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

1953 - на Семипалатинском ядерном полигоне проходят успешные испытания первой в мире водородной бомбы.

1959 - В СССР разрешена продажа в кредит товаров "длительного пользования".

1960 - С мыса Канаверал стартует Echo One - первый телекоммуникационный спутник.

1981 - поступил в продажу персональный компьютер IBM PC ценой в 1,56 тысяч долларов - процессор 4.77 МГц, память 16 килобайт (с возможностью расширения до 256), операционная система - DOS 1.0.

1999 - Украиной принято решение о закрытии всех вытрезвителей.

2000 - во время учений в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка Курск.

Кто родился 12 августа

1681 - Витус Беринг, российский мореплаватель и полярный исследователь датского происхождения, открывший Берингов пролив.

1801 - Джон Кэдбери, английский предприниматель, производитель шоколада, основатель компании Cadbury.

1831 - Елена Блаватская, философ, религиовед, писательница, путешественница.

1881 - Сесил Блаунт Демилль, американский кинорежиссер, создатель кинокомпании Парамаунт пикчерз, обладатель двух Оскаров.

1887 - Эрвин Шредингер, австрийский физик, создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии (1933) за разработку теории движения микрочастиц.

1930 - Джордж Сорос, американский финансист и общественный деятель.

1969 - Танита Тикарам, британская певица.

1971 - Пит Сампрас, американский теннисист, 14-кратный победитель турниров Большого шлема.

1992 - Кара Делевинь, супермодель, актриса.



Какой 12 августа праздник по церковному календарю

Сегодня церковь чтит память святых апостолов Силуана и Силоса (Силы). Ученики и последователи апостола Павла входили в число 70 человек, приближенных к Иисусу Христу. Они повсюду сопровождали Павла, подвергались гонениям и терпели пытки в тюрьмах. Их судьба сложилась по-разному: Силос был рукоположен в сан епископа в Коринфе, а Силуан - казнен в городе Солуни.

Какой сегодня народный праздник

Народный праздник Силуан и Сила отмечается 12 августа Сила и Силуан. Другие названия праздника: День Силы и Силуяна, День силы, Иван-воин.

Считалось, что святой Силос покровительствует труду и способен наделить людей богатырской силой. Поэтому в этот день было принято усердно работать. Плоды труда на Силин день обещали быть более благотворными, чем обычно. Отсюда поговорка: "Посеешь рожь на Силу - уродится сильно".

Силин день. Artfile.me

В народе говорили, что святой Сила подбавит мужику силы. Также считалось, что 12 августа "обмирают ведьмы". По народной молве, происходит это оттого, то они опиваются молоком.

Приметы

На Силу и Силуана рожь бывает пьяна, то есть полна зерном и клонится к земле

На Силу заморосил дождь и ветряная погода - жди долгой мокроты

Именины 12 августа

В этот день именины празднуют: Агния, Ангелина, Аполлон (Аполлоний), Валентин, Герман, Иван, Клара, Лука, Максим, Олимп (Олимпий), Павел, Пармен (Пармений), Прокл, Сильван (Силуан).

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