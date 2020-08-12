В России ответили на критику вакцины от COVID-19

Глава российского Минздрава объясняет критику первой вакцины от коронавируса страхом конкуренции.

Критика российской вакцины от коронавируса Западом вызвана страхом конкуренции, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом он заявил в среду, 12 августа.

"Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны... Но российская вакцина - еще раз говорю - это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные", - заявил он.

Министр напомнил, что многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований. Однако, подчеркнул он, платформа, на которой создавали вакцину, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других препаратов.

Также он сообщил, что первые партии вакцин выпустят в течение двух недель. В первую очередь производство вакцины будет ориентировано на российский рынок, чтобы "закрыть потребность".

Он добавил, что Россия будет предлагать производство вакцины на зарубежных площадках. "Сегодня такие переговоры ведутся. РФПИ подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата, возможен выпуск на других площадках", - добавил министр. Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. В Германии и США к этому отнеслись критически. Ученые из двух стран с глубоким недоверием восприняли известие о создании в РФ вакцины, и указали на отсутствие информации о ее испытаниях и безопасности. В ВОЗ заявили, что все данные относительно безопасности и действенности российской вакцины должны быть тщательно проверены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet