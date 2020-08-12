В России ответили на критику вакцины от COVID-19
Критика российской вакцины от коронавируса Западом вызвана страхом конкуренции, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом он заявил в среду, 12 августа.
"Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны... Но российская вакцина - еще раз говорю - это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные", - заявил он.
Также он сообщил, что первые партии вакцин выпустят в течение двух недель. В первую очередь производство вакцины будет ориентировано на российский рынок, чтобы "закрыть потребность".
Он добавил, что Россия будет предлагать производство вакцины на зарубежных площадках.
"Сегодня такие переговоры ведутся. РФПИ подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата, возможен выпуск на других площадках", - добавил министр.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.
В Германии и США к этому отнеслись критически. Ученые из двух стран с глубоким недоверием восприняли известие о создании в РФ вакцины, и указали на отсутствие информации о ее испытаниях и безопасности.
В ВОЗ заявили, что все данные относительно безопасности и действенности российской вакцины должны быть тщательно проверены.
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