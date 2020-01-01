Астронавт снял пострадавший Бейрут с борта МКС

Находящийся на борту МКС астронавт снял из космоса пострадавший от мощного взрыва Бейрут и высказал свою поддержку пострадавшим.

В районе порта Бейрута образовался кратер диаметром около 200 метров

Американский астронавт Кристофер Кэссиди сделал на борту МКС снимок Бейрута, пострадавшего от мощного взрыва. Фото астронавт опубликовал в Twitter.

"Думаю сегодня о Бейруте. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в результате недавней трагедии. Посылаю любовь с космической станции", - подписал свое фото астронавт.

На фото видны многочисленные очаги дыма на месте разрушенных и поврежденных зданий.

Бейрут сняли с борта МКС. Фото: twitter.com/Astro_SEAL

Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Разрушена значительная часть города.

Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия. В связи с этим многие страны предложили помощь Ливану.

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