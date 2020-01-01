Астронавт снял пострадавший Бейрут с борта МКС
Находящийся на борту МКС астронавт снял из космоса пострадавший от мощного взрыва Бейрут и высказал свою поддержку пострадавшим.
Американский астронавт Кристофер Кэссиди сделал на борту МКС снимок Бейрута, пострадавшего от мощного взрыва. Фото астронавт опубликовал в Twitter.
"Думаю сегодня о Бейруте. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в результате недавней трагедии. Посылаю любовь с космической станции", - подписал свое фото астронавт.
На фото видны многочисленные очаги дыма на месте разрушенных и поврежденных зданий.
Как известно, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Разрушена значительная часть города.
Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия. В связи с этим многие страны предложили помощь Ливану.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент