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Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси

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Инициатором конференции выступила Польша. Встреча пройдет в формате видеоконференции в ближайшую пятницу.
Главы МИД стран ЕС обсудят события в Беларуси
Главы МИД стран ЕС обсудят события в Беларуси

Руководители министерств иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси во время видеоконференции в пятницу, 14 августа. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Польши в Twitter.

"В ответ на запрос Польши в эту пятницу главы МИД стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.

Ранее в ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси "ни свободными, ни справедливыми" и рассматривают возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие.

Также сообщалось, что Польша предлагает провести чрезвычайный саммит ЕС по Беларуси.

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Теги: Польша, ЕС, Выборы, Беларусь, конференция
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Источник: korrespondent.net

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