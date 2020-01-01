В Беларуси задержаны девять украинцев

Украинцев задержали в Витебске, но уже отпустили. На протестах от рук силовиков также пострадал украинский фотокорреспондент.

За пару дней в Беларуси задержали пять тысяч человек

Во время акций протеста в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девять украинцев, сообщили в МИД Украины в среду, 12 августа, пишет Суспільне

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи, в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Витебске были задержаны девять граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". После вмешательства посольства на следующий день граждане Украины были освобождены.

Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси пока отсутствует. Посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно. В то же время, польское издание RMF24 сообщает, что среди задержанных на протестов в Беларуси - минимум трое граждан Польши. Также сообщалось о зажержании в Беларуси россиян. Накануне госагентство БелТА опубликовало видео задержанных "провокаторов беспорядков", среди которых есть граждане РФ.

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