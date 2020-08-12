Опубликовано видео обращения с задержанными в Беларуси

Житель Минска снял на видео, как сотрудники беларусской милиции ставят в отделении задержанных на колени и некоторых бьют дубинками.

Сотрудники беларусской милиции ставили на колени задержанных и избивали дубинками. Видео опубликовало издание TUT.BY.

По словам очевидца, избиение происходило на территории Октябрьского РУВД Минска. Видео было снято 10 августа с балкона дома на улице Фабрициуса, который располагается рядом с отделением милиции.

Также и другие очевидцы сняли видео происходящего в данном отделении беларусской милиции.

Напомним, вчера было опубликовано видео внутреннего двора одного из отделений милиции Минска, переполненного лежащими задержанными участниками акций протеста.

Также сообщалось, что во время акций протеста в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девять украинцев.

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