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Опубликовано видео обращения с задержанными в Беларуси

Комментариев: 10
Житель Минска снял на видео, как сотрудники беларусской милиции ставят в отделении задержанных на колени и некоторых бьют дубинками.

Сотрудники беларусской милиции ставили на колени задержанных и избивали дубинками. Видео опубликовало издание TUT.BY.

По словам очевидца, избиение происходило на территории Октябрьского РУВД Минска. Видео было снято 10 августа с балкона дома на улице Фабрициуса, который располагается рядом с отделением милиции.

Также и другие очевидцы сняли видео происходящего в данном отделении беларусской милиции.

Напомним, вчера было опубликовано видео внутреннего двора одного из отделений милиции Минска, переполненного лежащими задержанными участниками акций протеста.

Также сообщалось, что во время акций протеста в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девять украинцев.

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Теги: Беларусь, протесты, видео, избиение, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Woodbrother    12.08.2020, 13:02
Оценка:  0
Woodbrother
Беларуское ГЕСТАПО беспощадно к врагам Лукашенковского Рейха.
thebestdraw    12.08.2020, 12:46
Оценка:  -2
thebestdraw
не с задержанными плохо обращаются, а с преступниками.
Путин-Xyйло    12.08.2020, 12:49
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Не милиция, а палачи! Так правильнее.
Woodbrother    12.08.2020, 13:03
Оценка:  0
Woodbrother
Фальстфикацтя выборов - разве не преступление ? А Узурпация власти не, не уголовно наказуемое деяние ?
Путин-Xyйло    12.08.2020, 13:46
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Ты это ее Чпутину расскажи.
П    12.08.2020, 12:40
Оценка:  +5
П
Мент это диагноз.
foster12    12.08.2020, 13:03
Оценка:  -1
foster12
...на генетическом уровне...
Woodbrother    12.08.2020, 13:07
Оценка:  -2
Woodbrother
Среди ментов есть и хорошие люди, но им очень сложно выживать в том окружении. Они там как разведчики-нелегалы в глубоком тылу у врага.
Мидди    12.08.2020, 13:34
Оценка:  -1
Мидди
Вы представьте себе военного,который будет во время войны(работа у него такая)конфетами врага угощать.Так же и менты,всего лишь исполняют свои обязанности.Поэтому и силовиками называются.Или они как в Америке перед чёрными на колени становиться должны перед задержанными и ноги им целовать?Не смешите
Путин-Xyйло    12.08.2020, 13:45
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Походу эти мусора получают неслабое удовольствие от выполнения "обязанностей" методом избиения людей!
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