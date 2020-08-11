В Испании ухудшается эпидситуация по коронавирусу

С начала июля число госпитализаций с COVID-19 в Испании увеличилось в пять раз, но ситуация в значительной мере варьируется от региона к региону.

В июле в Испании зафиксировали ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE в среду, 12 августа.

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в пять раз.

Тем не менее ситуация значительно отличается в зависимости от региона. В наиболее сложном положении сейчас находится автономное сообщество Арагон, где на 100 тысяч населения фиксируется 270 случаев заражения - это самый высокий показатель в стране. В то же время в остальных частях Испании этот показатель равен примерно 51 случай на каждые 100 тысяч.

Отмечается, что тенденция к повышению показателей заражений также наблюдается в Каталонии, Мадриде и Стране Басков, в то же время местные власти этих автономных сообществ сообщают, что они способны держать распространение инфекции под контролем.

Напомним, что ранее число случаев COVID-19 в мире превысило 20,2 млн. Всего коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Также сообщалось, что Всемирный банк выделит $160 млрд на борьбу с COVID-19. Средства будут направлены на обеспечение широкого экономического роста и повышение средних доходов в развивающихся странах.

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