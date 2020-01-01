В Беларуси снизилось число задержанных активистов
Накануне на протестах задержали тысячу человек. Всего за три дня акций протеста - шесть тысяч.
На третий день протестов в Беларуси количество задержанных снизилось до тысячи человек, сообщает пресс-служба МВД страны в среду, 12 августа.
Отметим, в первый день были задержаны три тысячи человек, а на следующий день - две тысячи.
"По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - говоритс в сообщении.
Основные травмы - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.
Беспорядки шли в 25 городах, МВД сообщает о пяти умышленных наездах машин на силовиков, возбуждены 17 уголовных дел.
Ранее госагентство БелТА сообщило, что в Минске задержали координаторов акций протеста. Один из них якобы руководил действиями соратников из гостиницы.
Также сообщалось, что в Беларуси задержали девять украинцев, но их уже отпустили. На протестах от рук силовиков также пострадал украинский фотокорреспондент.
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