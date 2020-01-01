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В Беларуси снизилось число задержанных активистов

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Накануне на протестах задержали тысячу человек. Всего за три дня акций протеста - шесть тысяч.
В Беларуси задержали уже шесть тысяч протестующих
В Беларуси задержали уже шесть тысяч протестующих
На третий день протестов в Беларуси количество задержанных снизилось до тысячи человек, сообщает пресс-служба МВД страны в среду, 12 августа.
 
 
Отметим, в первый день были задержаны три тысячи человек, а на следующий день - две тысячи.
 
"По информации Минздрава  за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - говоритс в сообщении.
 
Основные травмы - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. 
 
Беспорядки шли в 25 городах, МВД сообщает о пяти умышленных наездах машин на силовиков, возбуждены 17 уголовных дел.
 
Ранее госагентство БелТА сообщило, что в Минске задержали координаторов акций протеста. Один из них якобы руководил действиями соратников из гостиницы. 
 
Также сообщалось, что в Беларуси задержали девять украинцев, но их уже отпустили. На протестах от рук силовиков также пострадал украинский фотокорреспондент.
 
 

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Теги: Беларусь, протесты, задержание, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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