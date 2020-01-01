В Беларуси снизилось число задержанных активистов

Накануне на протестах задержали тысячу человек. Всего за три дня акций протеста - шесть тысяч.

В Беларуси задержали уже шесть тысяч протестующих

На третий день протестов в Беларуси количество задержанных снизилось до тысячи человек, сообщает пресс-служба МВД страны в среду, 12 августа.

"По информации Минздрава за медицинской помощью обратился 51 гражданин. В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы", - говоритс в сообщении.

Основные травмы - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано.

Беспорядки шли в 25 городах, МВД сообщает о пяти умышленных наездах машин на силовиков, возбуждены 17 уголовных дел.

Также сообщалось, что в Беларуси задержали девять украинцев , но их уже отпустили. На протестах от рук силовиков также пострадал украинский фотокорреспондент.

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