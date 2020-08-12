В Минске выстроилась цепь девушек с цветами

Акцию солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия, провели девушки с цветами в столице Беларуси.

В Минске в районе Комаровского рынка сотни девушек встали в длинную цепь, держа в руках цветы. Об этом сообщает издание TUT.BY.

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“Девушки делились цветами с прохожими и молча стояли длинной цепью. Среди них - фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты“, - говорится в сообщении.

“Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты“, - сказала одна из участниц.

Вскоре появились сотрудники милиции и в рупор попросили разойтись, предупредив об “установленной законом ответственности“. Девушки кричали им “Позор!“ и бросали цветы.

Напомним, опубликовано видео обращения с задержанными в Беларуси. Сотрудники беларусской милиции ставили на колени задержанных и избивали дубинками.

Также сообщалось, что во время акций протеста в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девять украинцев.

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