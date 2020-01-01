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В Минске оценили ущерб от протестов

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Городские власти оценивают ущерб, нанесенный городу в ходе протестов, в 500 тысяч рублей.
Протестующие пытались строить баррикады
Протестующие пытались строить баррикады
Власти Минска оценивают ущерб от протестов в городе в полмиллиона белорусских рублей, сообщает в среду, 12 августа, tut.by.

Как заявляют в Мингорисполкоме, приблизительно столько стоят 9 новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса.

"В городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт. Организаторами несанкционированных мероприятий сооружаются баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируются дороги, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы Все эти действия недопустимы, влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Жителей города призывают не участвовать в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов.

Напомним, за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек, около половины из них - в Минске.

 

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Теги: Беларусь, протесты, Минск, ущерб
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Источник: korrespondent.net

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