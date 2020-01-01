Сергей Михалок отреагировал на протесты в Беларуси

Известный музыкант высказался о событиях, происходящих на его родине после выборов президента страны. Певец опубликовал в соцсетях клип на песню Родны край.

Белорусский певец, один из основателей группы Ляпис Трубецкой Сергей Михалок своеобразно высказался о протестах в его родной стране Беларуси. Музыкант в Facebook и Instagram опубликовал клип Родны край своей панк-рок-группы Brutto. Никакого сопроводительного текста Михалок не добавил.

Данная композиция вошла в одноименный второй альбом группы Brutto. Презентовал свой трек музыкант пять лет назад.

Добавим, что поклонники ждали реакции певца на происходящие в Беларуси протесты. Недовольные его молчанием, они начали писать критические комментарии под постами Михалка.

"Сергей, Вам там просили передать что в Беларуси происходят тексты ваших песен", "Сергей, будут какие-то заявления, по протестам в Беларуси? Удивительно, что вы - революционер в текстах и ярый противник режима Лукашенко, храните молчание и спокойствие", "Крайне странное отсутствие реакции у возможно самого авторитетного, уважаемого белоруса и, казалось, искренне переживающего за судьбу своей родины гражданина. Очень жаль, Сергей, что вы решили молчать в такой период", - писали поклонники в социальных сетях.

Напомним, что в Минске оценили ущерб от протестов.

Также сообщалось, что опубликовано видео обращения с задержанными в Беларуси. Житель Минска снял на видео, как сотрудники милиции ставят в отделении задержанных на колени и некоторых бьют дубинками.

