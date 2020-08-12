Оппоненты Лукашенко обжаловали результаты выборов

Вслед за Тихановской жалобы в ЦИК подали остальные три кандидата - Дмитриев, Канопацкая и Черечень.

Жалобы на результаты выборов президента Беларуси подали еще три кандидата - Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень, сообщают РИА Новости в среду, 12 августа.

Ранее жалобу в Центризбирком страны подала Светала Тихановская, выехавшая в Литву.

Так, Дмитриев подал жалобу в ЦИК Беларуси, в которой не признает итоги выборов и требует пересчета голосов. Он также заявил, что, по данным его штаба, как минимум должен быть второй тур с действующим президентом Александром Лукашенко и его главной оппоненткой Светланой Тихановской.

"Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдет по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет", - заявил Дмитриев.

В свою очередь, Анна Канопацкая и Сергей Черечень требует признать результаты выборов недействительными.

По данным ЦИК, Тихановская набирает 10,09%, а Лукашенко получает 80,08% голосов. Другие кандидаты получили: Дмитриев - 1,21%, Канопацкая - 1,68%, Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%. Официально результаты должны объявить 14 августа.

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