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В Бресте милиция из табельного оружия стреляла в протестующих

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На залитый кровью тротуар местные жители кладут цветы. В МВД заявили, что милиционеры защищались от напавших на них агрессивных граждан.
Кровь на месте стрельбы
Кровь на месте стрельбы
news.tut.by

В белорусском Бресте сотрудники милиции применили против протестующих табельное оружие на поражение. Один из активистов был ранен. Об этом в среду, 12 августа, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на МВД.

Силовики заявили журналистам, что на них напали агрессивные люди с арматурой и они вынужденно отстреливались.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, следственными органами по фактам нападения на сотрудников возбуждено 17 уголовных дел.

Издание Тut.by сообщает, что на место, залитое кровью на пешеходной улице Советской горожане несут цветы.

Тем временем главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус рассказал на пресс-конференции, что 9-11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.

Напомним, в сети появилось видео, как сотрудники белорусской милиции ставят в отделении задержанных на колени и некоторых бьют дубинками.

Также вчера было опубликовано видео внутреннего двора одного из отделений милиции Минска, переполненного лежащими задержанными участниками акций протеста.

 

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Теги: Беларусь, протесты, милиция, оружие, активисты, Брест, ранение
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Источник: korrespondent.net

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