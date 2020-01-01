Протесты в Беларуси: в Гродно пострадала пятилетняя девочка

Белорусские силовики протаранили автомобиль, в котором ехала семья. Девочка спросила родителей "на нас напали бандиты?".

В Гродно от действий белорусских силовиков пострадала пятилетняя девочка, ехавшая в машине с семьей. Об этом со ссылкой на маму ребенка сообщает TUT.by в среду, 12 августа.

Инцидент произошел накануне вечером у центра Гродно, где проходила акция протеста. Из одного конца города в другой ехала семья Инны Череухо вместе с пятилетней дочкой, Их машина попала в поток сигналящих автомобилей. Тогда впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Вскоре в их машине посыпались стекла, а когда Инна обернулась, ее дочь была уже в крови.

Пострадавшую девочку зовут Юля, ей пять лет. Всю ночь она вместе с мамой провела в больнице. Отца ребенка забрали в правоохранительные органы и отпустили только утром.

"Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус - и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар", - рассказывает женщина.

Тогда Инна обнаружила, что ее дочь истекает кровью.

"Я не понимала, откуда кровь. Все было как в тумане. Муж сразу хотел отвезти нас в больницу скорой помощи, она совсем рядом, но быстро подбежали люди и предложили подвезти. Дочка плакала - она очень испугалась. У мужа был рассечен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять", - продолжает мать пострадавшей девочки.

В итоге медики наложили девочке четыре шва - у нее рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб.

"Получился такой разрыв, оттуда было много крови. Вероятно, когда полетели стекла, один из осколков попал в голову. В больнице дочка спросила: "Мама, на нас напали бандиты?", - добавляет Инна.

Теперь их автомобиль забрали на экспертизу на платную штраф-стоянку. По словам Инны, скорее всего им дадут штраф за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП, когда муж пытался завезти ребенка в больницу.

Инна подчеркивает, что в акции протеста они не участвовали и не сигналили, поскольку технически не могли это сделать: у них сломан сигнал. В МВД инцидент пока не комментируют.

Напомним, что ранее было опубликовано видео обращения с задержанными в Беларуси. Житель Минска снял на видео, как сотрудники беларусской милиции ставят в отделении задержанных на колени и некоторых бьют дубинками.

Также сообщалось, что в Минске жильцы дома скинули на силовиков дверь. Мужчина, которого избивали силовики, жестом продемонстрировал, что не намерен идти против собравшихся, однако это не помогло ему избежать побоев.

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