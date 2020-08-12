Цепкало объявил о создании Фронта спасения Беларуси
В Беларуси объявили о создании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко. С таким заявлением в среду, 12 августа, выступил оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram.
"Я объявляю о формировании Фронта национального спасения Республики Беларусь.
Цели фронта:
Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.;
Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь;
Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей", - написал Цепкало.
Цепкало также рассказал, что был вынужден покинуть Беларусь, объехал Россию, Украину, Польшу, сейчас опять находится в Украине, дальше планирует ехать в Литву и Латвию.
Он отметил, что общался с белорусскими диаспорами в трех странах – РФ, Украине и Польше – и многие выражали заинтересованность в создании фронта или комитета национального спасения Беларуси, а также готовность помогать ему для демократизации Беларуси.
Как известно, ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатом в президенты Валерию Цепкало.
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