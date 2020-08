В Шотландии потерпел крушение поезд

В районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщила транспортная полиция Великобритании.

В сообщении не уточняется, пассажирский или грузовой состав сошел с рельсов.

По сообщению BBC, на месте аварии находятся полицейские, пожарные расчеты, машины скорой помощи, а также спасательный вертолет.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвал произошедшее "крайне серьезным инцидентом".

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI