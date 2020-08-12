В Шотландии потерпел крушение поезд

На место происшествия возле города Стонхейвена были вызваны несколько бригад пожарных и скорой помощи.

В районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщила транспортная полиция Великобритании.

В сообщении не уточняется, пассажирский или грузовой состав сошел с рельсов.

По сообщению BBC, на месте аварии находятся полицейские, пожарные расчеты, машины скорой помощи, а также спасательный вертолет.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвал произошедшее "крайне серьезным инцидентом".

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

Напомним, в Португалии скоростной пассажирский поезд столкнулся с машиной техобслуживания, погиб один человек.

Также сообщалось, что в США цистерны с токсичным грузом упали с моста. Многочисленных жертв удалось избежать, из-за раннего времени крушения.

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