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В Шотландии потерпел крушение поезд

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На место происшествия возле города Стонхейвена были вызваны несколько бригад пожарных и скорой помощи.

В районе города Стоунхейвен в шотландском округе Абердиншир поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщила транспортная полиция Великобритании.

В сообщении не уточняется, пассажирский или грузовой состав сошел с рельсов.

По сообщению BBC, на месте аварии находятся полицейские, пожарные расчеты, машины скорой помощи, а также спасательный вертолет.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвал произошедшее "крайне серьезным инцидентом".

Напомним, в Португалии скоростной пассажирский поезд столкнулся с машиной техобслуживания, погиб один человек.

Также сообщалось, что в США цистерны с токсичным грузом упали с моста. Многочисленных жертв удалось избежать, из-за раннего времени крушения.

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Теги: Поезд, видео, авария, железная дорога, Шотландия
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Источник: korrespondent.net

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