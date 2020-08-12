Лукашенко советует протестующим найти работу

Основа протестующих в Беларуси - люди с криминальным прошлым и безработные, считает Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 12 августа, собрал совещание по актуальным вопросам после выборов, сообщает БелТА.

"Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - заявил он.

Основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом Лукашенко назвал функционирование экономики.

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - сказал Лукашенко.

"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - добавил белорусский президент.

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

Напомним, за три дня протестов в Беларуси задержали шесть тысяч человек, сотни были ранены, в том числе силовики, которые применяют против протестующих спецсредства.

Люди требуют пересчитать результаты голосования, на котором, согласно данным ЦИК, Лукашенко получил более 80% голосов изберателей.

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